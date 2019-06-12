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تحرير 52 محضر تمويني مخالف بأبو قرقاص بالمنيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:11 م
تحرير 52 محضر تمويني مخالف بأبو قرقاص بالمنيا
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احمد الخميسي
 
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تمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، من تحرير 52 محضر تمويني مخالف، بقري "بنى عبيد والمحرص والسلطان حسن ومنشأة زعفرانة وسفاى وأبيوها وإتليدم ومكين وشرارة وساقية موسى والسنبلاوين"، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها الوحدة المحلية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية ومراقبة المخابز البلدية.

قال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن ضبط عدد ٢٩ محضر نقص وزن، و٩ محاضر عدم إعطاء بون صرف، و١٠ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ محاضر منتجات منتهية الصلاحية تم التحفظ عليها وإعدامها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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