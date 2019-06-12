وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الثانوية (صور)





تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الثانوية العامة بمدينتي بيلا والحامول، وتفقدت عددا من اللجان، وصافحت رجال الأمن والقائمين على الخدمات الأمنية خارج اللجان.أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية اى شكاوى من الطلاب، ولم تسجل المدارس اى محاولات للغش او شكاوى من صعوبة الإمتحان.وأدى 18 الف و729 طالب وطالبه امتحان اللغة الانجليزية في69 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية اي مخالفات او شكاوى، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية اي مخالفات او شكاوى.