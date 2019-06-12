ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الثانوية (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:10 م
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الثانوية (صور)
Advertisements
طباعة
الفجر
 
Advertisements
تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير امتحانات الثانوية العامة بمدينتي بيلا والحامول، وتفقدت عددا من اللجان، وصافحت رجال الأمن والقائمين على الخدمات الأمنية خارج اللجان.

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية اى شكاوى من الطلاب، ولم تسجل المدارس اى محاولات للغش او شكاوى من صعوبة الإمتحان.

وأدى 18 الف و729 طالب وطالبه امتحان اللغة الانجليزية في69 لجنة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية اي مخالفات او شكاوى، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية اي مخالفات او شكاوى.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي