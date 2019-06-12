خبير فى علاج آلام الظهر والعصر الخامس بالمركز الطبى العالمى

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكي الأستاذ الدكتور عمرو زيدان خبير علاج حالات آلام الظهر وآلام العصب الخامس وآلام السرطان المتقدمة وآلام الأعصاب، باستخدام أحدث جهاز للتردد الحرارى وتركيب مضخات لعلاج الألم والتيبس الجزئى والكلى بالجسم وإزالة الغضروف بدون جراحة وعلاج الغضروف بالتردد الحراري المبرد وعلاج كسور الفقرات ، فى الفترة من ( 1 - 7 ) يوليو 2019.





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