1400 مستفيد من الدورات واللقاءات الشبابية خلال مايو بالمنيا



من جانبه قال مندى عكاشه مدير مديرية الشباب والرياضة بان المديرية قامت بإعداد وتنظيم دورات وانشطه بمراكز الشباب وامسيات رمضانيه في مختلف مراكز المحافظة وبلغ عدد المستفيدين 1400 شاب وفتاه، كما تم متابعه اعمال الصيانة في ملاعب النجيل الصناعي في مركز ابو قرقاص ومطاى وديرمواس.



واضاف ان ادارة البرلمان نظمت امسيات رمضانيه ومسابقات دينيه في مختلف مراكز المحافظة منها 14امسيه رمضانيه في المنيا- ابوقرقاص –سمالوط وتنظيم 3 دورات تدريبيه في التنمية البشرية ودعم القيم وتفعيل دور الشباب.



هذا وقد نظمت ادارة الطلائع مسابقه للقران الكريم واحكام تلاوة تحت شعار ( الصوت الذهبي) وامسيه رمضانيه وافطار جماعي لأطفال الجمعيات الأهلية تحت شعار (رمضان يجمعنا ) 50 من الشباب والفتيات الى جانب مسابقة الطلائع لليوم العالمي للمياه لـ 55 من الشباب والفتيات.







أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية واللقاءات الثقافية والمسابقات خلال مايو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتفعيل مشاركه الشباب والاستفادة من امكانياتهم في شتى المجالات والعمل على تنميه محاوراتهم لانهم هم ركيزة الوطن وبناة المستقبل.