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كاراسكو مطلوب في بايرن ميونيخ

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 11:03 ص
كاراسكو مطلوب في بايرن ميونيخ
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يرغب نادي بايرن ميونخ  الألماني في ضم البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح داليان فيانج الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي، إن إدارة بايرن ميونخ تفكر في ضم كاراسكو هذا الصيف لتدعيم تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش في الموسم المقبل.

وتابع الموقع أن بايرن ميونخ يواجه منافسة قوية من أرسنال على ضم يانيك كاراسكو هذا الصيف.

ويريد الفريق الصيني لكاراسكو 35 مليون يورو من أجل بيع الدولي البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أمس أن أرسنال اقترب من ضم يانيك كاراسكو لصفوفه في الأيام المقبلة.


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