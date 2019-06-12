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بـ"115 مليون جنيه".. ضبط حاويتي "حشيش وكبتاجون" عبر ميناء دمياط

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:54 ص
بـ115 مليون جنيه.. ضبط حاويتي حشيش وكبتاجون عبر ميناء دمياط
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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نجحت أجهزة وزارة الدخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد مهربي المواد المخدرة.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة الوزارة (قطاعي الأمن الوطني والأمن العام – الإدارة العامة لأمن الموانئ – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) اعتزام مسئولي إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية- باستيراد (حاويتين) من إحدى الدول العربية مشمولها (تفاح) ، وقيامهم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحري.
    
وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط الأتي:

عدد (9320) طربة من مخدر الحشيش وزنت 1 طن و 866 كيلو جرام "واحد طن وثمانمائة وستة وستون كيلو جرام.

عدد (5,498,000) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وتمكنت جهود أجهزة الوزارة من تحديد أفراد التشكيل العصابي ضم (7 يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية) والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة.

وبسؤال المستخلص الجمركى المفوض من قبل صاحب الشأن ، أقر بصحة واقعة الضبط ، ونفى علمه بما تحويه الشحنة.
   
 كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ( أحد أفراد التشكيل، صاحب شركة للتجارة الخارجية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي (115,000,000) مائة وخمسة عشر مليون جنيهاً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.
بـ"115 مليون جنيه".. ضبط حاويتي "حشيش وكبتاجون" عبر ميناء دمياط
بـ"115 مليون جنيه".. ضبط حاويتي "حشيش وكبتاجون" عبر ميناء دمياط
بـ"115 مليون جنيه".. ضبط حاويتي "حشيش وكبتاجون" عبر ميناء دمياط
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