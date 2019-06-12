"العسقلاني" عن كتابة السعر على المنتج: "رئيس الوزراء وضع يده على جرح كبير"

أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن كتابة السعر على المنتج حق من حقوق المستهلكين أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدستور المصري، وقانون حماية المستهلك الجديد.





وأضاف "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، أننا لدينا أزمة في السوق المصري في كتابة السعر على المنتج، مشيرًا إلى أن سعر الدولار انخفض، وكان يستلزم ذلك حدوث انخفاض في الأسعار، وهذا لم يحدث، بينما لو ارتفع سعر الدولار نجد أن الأسعار





وتابع، أن رئيس الوزراء وضع يده على جرح كبير، ولو استطاع أن يلزم التجار والمنتجين بهذا القرار سيكون بذلك حافظ على حق من حقوق المستهلكين.





هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أهمية الإعلان عن أسعار السلع للمنتجات المختلفة، ووضع ملصقات على كل سلعة تتضمن السعر وكافة المواصفات والبيانات الضرورية للمستهلك، مشددا على ضرورة وجود حملات تفتيش على ذلك، من مباحث التموين والجهات الرقابية المختلفة، لضبط الأسواق، قائلًا: "لن نسمح بأي تلاعب في الأسواق".





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توافر السلع بالأسواق والأسعار، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب المحمدي ممثلًا عن جهاز الخدمة الوطنية، ومسئولي بعض الجهات.



