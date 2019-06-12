ضبط 264 هاربا في حملة أمنية بالقليوبية
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:55 ص
محمد نبيل
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 264 محكوم عليهم، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 264 محكومًا عليهم بإجمالى 8031 أحكام منفذة "902 حكمًا جزئيًا و143 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 16700جنيه غرامات، وتحرير 180 مخالفة.
كما تم ضبط 175 قضية مرافق، 20أشغال طريق، 46 بائع متجول،17 إزالة فوريه،15 تنده، 3وصلا ت كهربائية، إزالة 70طن قمامة.
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 264 محكومًا عليهم بإجمالى 8031 أحكام منفذة "902 حكمًا جزئيًا و143 حكمًا مستأنف"، وتحصيل 16700جنيه غرامات، وتحرير 180 مخالفة.
كما تم ضبط 175 قضية مرافق، 20أشغال طريق، 46 بائع متجول،17 إزالة فوريه،15 تنده، 3وصلا ت كهربائية، إزالة 70طن قمامة.
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