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قائمة السنغال النهائية في أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:44 ص
قائمة السنغال النهائية في أمم إفريقيا 2019
السنغال
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الفجر الرياضي
 
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أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال القائمة النهائية للفريق في أمم إفريقيا 2019 في مصر


قائمة السنغال في أمم إفريقيا


حراسة المرمي: عبدالله ديالو (رين الفرنسي)– ألفريد جوميز (سبال الإيطالي)– إدوارد ميندي (ستاد ريمس الفرنسي).


خط الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)– موسي واجيه (برشلونة الإسباني)– بابي عبدو سيسيه (أوليمبياكوس اليوناني)– ساليف ساني (شالكه الألماني)– يوسف سبالي (بوردو الفرنسي)– لامين جاساما (جوزيبي التركي)– ساليو سيسيه (فالنسيان الفرنسي)– شيخو كيوتيه (كريستال بالاس الإنجليزي).


خط الوسط: ألفريد نداي (مالاجا الأسباني)– سانتي نجوم (نانس الفرنسي)– إدريسا جانا (إيفرتون الإنجليزي)- كيبرين داياتا (كلوب بروج البلجيكي)– بابي نداي (جالاتاسراي التركي)– سيدي سار (لورينت الفرنسي)– هنري سافيت (بورصاسبور التركي).


خط الهجوم: إسماعيلا سار (رين الفرنسي)– كيتا بالدي (إنترميلان الإيطالي)– مباي نيانج (رين الفرنسي)– موسي كوناتي (أميان الفرنسي)– مباي ديانج (جالاتاسراي التركي)– سادا ثيوب (نيم الفرنسي) – ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي).

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