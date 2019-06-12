رئيس أكاديمية الشرطة: الشائعات صنيعة أجهزة مخابراتية.. ووسائل التواصل وسيلتها لإسقاط الدول

انطلقت فاعليات ، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة.





وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن أشكال الحروب تغيرت، حيث لم تعد بالطريقة التقليدية، وشملت حروب الجيل الرابع آليات غير نمطية نتيجة ما وفرته الثروة المعلوماتية، وإن ترويج الشائعات أبرز حروب الجيل الرابع لزعزعة مؤسسات الدولة، وتتعاظم تأثير الشائعات في العصر الحديث، وخاصة عندما تكون الشائعات صنيعة مخابراتية، لتأثيرها على الأمن القومي.





وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية وسيلة بعض الأجهزة في إسقاط الدول.





ويشارك في الحضور نخبة من الخبراء المتخصصين وقيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء دكتور محمود الجمسى نائب رئيس الأكاديمية واللواء حاتم فتحى مدير مركز بحوث الشرطة واللواء أحمد سعد قطاع الشئون القانونية واللواء علي حسني وكيل الإدارة العامة للإعلام واللواء باسم منصور مساعد الأكاديمية الشرطة واللواء عصام إمبابي مساعد رئيس أكاديمية الشرطة والعميد شريف أبو الخير قطاع الأمن الوطني والدكتور نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والدكتور نيرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والعميد دكتور محمد الزغبي قطاع الأمن العام.



