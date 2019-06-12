أوقاف كفر الشيخ تُنظم دورة تدريبية عن "فقه الحج للأئمة" بـ11 مسجدا





أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف فى كفر الشيخ، عن تنظيم دورة للأئمة في فقه الحج، غدًا الخميس، ولمدة 5 ساعات تُقسم على محاضرتين، بحيث تكون المحاضرة الأولى من التاسعة والنصف حتى الثانية عشرة، والمحاضرة الثانية من الثانية عشرة والنصف حتى الثالثة عصرا.وأوضح الفقي أنه سيتم خلالها تدريس كتاب التيسير في الحج الذي أصدرته وزارة الأوقاف، مشيدًا بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، في عقد الدورات التي تزيد الأئمه، ثقافه ومن خلالها يقفون علي الفتاوي العصريه.اشار الفقى، الى انه تم تحديد 11 مسجدًا لعقد الدوره، وهم مسجد التفيش بمركز قلين، ابو النجاه بمدينة فوه، السلاهيب الكبير بمدينة الحامول، عبد الوهاب بمطوبس، الكبير بمدينة سيدي سالم، المعداوي بمدينة بيلا، الملك بادارة غرب، سيدي قطب بشرق كفر الشيخ، الشهيد رياض بمدينة الرياض، نايف الجديد بالعبايده شرق سيدي سالم، ومسجد سيدي ابراهيم الدسوقي بمدينه دسوق.