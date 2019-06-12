اتلتيكو مدريد يغري رونالدو الجديد

يخطط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لضم جواو فيليكس، لاعب بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن اتلتيكو مدريد عرض على فيليكس 6 ملايين يورو كراتب سنوي نفس الراتب الذي قدمه مانشستر سيتي من أجل الظفر بخدمات صاحب الـ19 عاما.

وتابعت الصحيفة أن اتلتيكو مدريد يصر بقوة على ضم فيليكس هذا الصيف بعد اعلان الفرنسي أنطوان جريزمان الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراتب المذكور سلفا لم يحصل عليه نجوم مخضرمين في اتلتيكو مدريد في الفترة الماضية وتسبب في رحيل دييجو جودين وخوانفران عن الصيف.

وشددت الصحيفة على أن اتلتيكو مدريد عرض على بنفيكا 60 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون يورو كحوافز ودخول انخيل كوريا في صفقة ضم جواو فيليكس هذا الصيف.

ويملك فيليكس عدة عروض من ريال مدريد ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد ويملك 120 مليون يورو كشرط جزائي في عقده.



