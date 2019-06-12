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التحالف العربي: إصابة 26 مدنيا في قصف مطار أبها

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:40 ص
التحالف العربي: إصابة 26 مدنيا في قصف مطار أبها
عمل إرهابي
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أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت مطار أبها جنوب المملكة.


وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "مقذوف معاد حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي".

 

وأشار المالكي إلى "إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان، تم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة".

 

وأضاف: "الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت".

 


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