التحالف العربي: إصابة 26 مدنيا في قصف مطار أبها

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت مطار أبها جنوب المملكة.





وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "مقذوف معاد حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي".

وأشار المالكي إلى "إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان، تم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة".

وأضاف: "الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت".