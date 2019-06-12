التحالف العربي: إصابة 26 مدنيا في قصف مطار أبها
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:40 ص
Advertisements
Advertisements
أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة
السعودية، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية استهدفت مطار أبها جنوب المملكة.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي:
"مقذوف معاد حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي".
وأشار المالكي إلى "إصابة 26 شخصا
مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة من بينهم 3 نساء وطفلان، تم نقل 8 حالات منها
إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة".
وأضاف: "الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت".
Advertisements