نصر سالم: مصر حجر الزاوية في أمن وأمان الشرق الأوسط
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:34 ص
رقية جمال
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قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، تعقيبًا على لقاء وزير الدفاع ورئيس الأركان بقائد القيادة المركزية الأمريكية، إن القيادة المركزية الأمريكية هي القيادة العسكرية المسئولة عن قيادة القوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، أن قائد القيادة المركزية تولى مهام منصبه منذ فترة قليلة، ويريد التعرف على المنطقة ووالقوات، ومصر كدولة في المنطقة هي حجر الزاوية في أمن وأمان منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وشدد، على أن هذه الزيارة هامة للجانبين، للجانب الامريكي حتى يتعرف على المنطقة من خلال مصر، وقدرات مصر وإمكانيتها وما وصلت إليه في مكافحة الإرهاب، وهناك جانب أخرى من التعاون الذي يهم الجانبين وهو التدريبات المشتركة وأهمها مناورات النجم الساطع التي تتم كل عامين.
وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة" على فضائية "النيل للأخبار"، أن قائد القيادة المركزية تولى مهام منصبه منذ فترة قليلة، ويريد التعرف على المنطقة ووالقوات، ومصر كدولة في المنطقة هي حجر الزاوية في أمن وأمان منطقة الشرق الأوسط بالكامل.
وشدد، على أن هذه الزيارة هامة للجانبين، للجانب الامريكي حتى يتعرف على المنطقة من خلال مصر، وقدرات مصر وإمكانيتها وما وصلت إليه في مكافحة الإرهاب، وهناك جانب أخرى من التعاون الذي يهم الجانبين وهو التدريبات المشتركة وأهمها مناورات النجم الساطع التي تتم كل عامين.
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