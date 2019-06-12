سقوط عنصر إجرامي بحوزته 3 أسلحة نارية و6 كيلو بانجو بالشرقية
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:33 ص
إسلام علي وسمر السيد
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نجح ضباط مباحث مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية؛ بحوزته أسلحة ناري وكمية من نبات "البانجو" المُخدر.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط أحد العناصر الإجرامية بكفر "نشوة" بمنيا القمح؛ بحوزته بندقية آلية، وأخرى خرطوش، وفرد روسي، بالإضافة إلى 8 طلقات نارية، و6 كيلو "بانجو"، بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط أحد العناصر الإجرامية بكفر "نشوة" بمنيا القمح؛ بحوزته بندقية آلية، وأخرى خرطوش، وفرد روسي، بالإضافة إلى 8 طلقات نارية، و6 كيلو "بانجو"، بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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