مفاجأة.. تمرد علي معلول سر استبعاده من منتخب تونس

تمرد علي معلول ظهير أيسر منتخب تونس على دكة بدلاء بلاده مما تسبب في استبعاده من القائمة النهائية لأمم إفريقيا 2019.

وطلب علي معلول ظهير أيسر الأهلي المشاركة بشكل أساسي مع منتخب تونس بداية من مباراة كرواتيا الودية أمس إلا أن آلان جيريس المدير الفني لنسور قرطاج رفض طلبه بدعوى أنه يختار اللاعبين في المباريات وفقًا لرؤيته الفنية وجاهزيتهم.

واستبعد آلان جيريس مدرب تونس علي معلول من القائمة النهائية في أمم إفريقيا 2019 وضم كريم العواضي بدلًا منه.