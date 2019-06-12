ترامب للكونجرس: مستمرون بدعم التحالف ضد الحوثي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواصلة جيش بلاده تقديم مختلف أنواع الدعم لتحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الذي يحارب ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأشار ترامب، في رسالة إلى الكونجرس، الثلاثاء، إلى أن القوات المسلحة الأمريكية واصلت تقديم مشورة عسكرية ومعلومات محدودة ولوجستيات وغير ذلك من أوجه الدعم للقوات الإقليمية التي تقاتل التمرد الحوثي في اليمن.

وشددت الرسالة على أن "هذا الدعم لا يُقحم القوات الأميركية في القتال ضد الحوثيين"، وفقاً لقانون صلاحيات الحرب العائد للعام 1973، والذي يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في العمليات في الخارج دون موافقة الكونغرس.

وكان ترامب قد استخدم في أبريل الماضي حق النقض الـ"فيتو" لإسقاط قرار للكونجرس يقضي بإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ووصف ترامب قرار الكونجرس، وقتها، بأنه محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، "وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي وفي المستقبل"، بحسب تعبيره.

وأضاف ترمب أن الدعم الأمريكي ضروري لـ"حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن".

الرئيس الأمريكي قرر إرجاع القرار للكونجرس دون موافقته، مبرراً ذلك بأن الولايات المتحدة لا تقدم للتحالف، إلا دعماً محدوداً مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجيستي.