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سر رفض صفقة مبابي في ريال مدريد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:26 ص
سر رفض صفقة مبابي في ريال مدريد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن سر عدم دخول ريال مدريد بقوة في صفقة التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.


وقال برنامج الشيرينيتجو الشهير في إسبانيا، إن ريال مدريد لن يتعاقد مع مبابي هذا الصيف بسبب عدم رغبة النادي الملكي في غضب مسئولي النادي الباريسي بسبب العلاقة الرائعة بين الطرفين.


وكان كيليان مبابي رفض الإجابة عن سؤال حول إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان نحو ريال مدريد هذا الصيف.


وتؤكد الصحافة الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد مستعد لضم مبابي مقابل 250 مليون يورو حال موافقة باريس سان جيرمان على بيعه في الصيف الجاري.


يشار إلى أن باريس سان جيرمان أصدر بيانا في الأسابيع الماضية لينفي كل الشائعات حول رحيل مبابي عن صفوف الفريق هذا الصيف.


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