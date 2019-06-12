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ميلان يخطط لخطف زميل محمد صلاح

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:16 ص
ميلان يخطط لخطف زميل محمد صلاح
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كشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان الايطالي يخطط للتعاقد مع مدافع ليفربول الدولي الكرواتي ديان لوفرين.

وفقًا لموقع جيانلوكا دي مارزيو على الإنترنت ، فإن ميلان استفسر عن لوفرين لمعرفة التكلفة التي سيتكبدها من حيث قيمة الصفقة والأجور.

لعب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 170 مباراة مع ليفربول منذ انتقاله من ساوثامبتون في صيف عام 2014 ، وفاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ومع ذلك ، فإن الإصابات ووصول فيرجيل فان دييك تسببت له في المشاركة في 18 مباراة فقط في 2018-2019.

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