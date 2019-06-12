ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ملكة جمال الفلبين لعام 2019 من أصول عربية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:17 ص
ملكة جمال الفلبين لعام 2019 من أصول عربية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

 توجت الشابة غازيني كريستيانا غانادوس، 23 عاماً، بلقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019 بعد منافسة مع 40 مشتركة.

وتبين أن غانادوس تنحدر من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه لكنّها عبّرت عن أملها بالفوز في هذه الفرصة ولقائه من خلال هذه المسابقة.

بدأت غازيني مهنتها في عرض الأزياء عندما كانت في عمر الخامسة عشرة، وتخصّصت بالسياحة في جامعة سان خوسيه – ريكوليتوس.

والجدير ذكره أن غانادوس إختارت وصلة رقص شرقي مرتدية البزة خلال المراحل الأولى من المسابقة في نيسان الماضي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي