وفاة 4 حجاج هندوس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

وقال مسؤول السكك الحديدية، مانوج كومار، إن الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 69 و 81 عامًا، كانوا جزءًا من مجموعة عائدة إلى ولاية كيرالا الجنوبية بعد زيارة مدينة فاراناسي المقدسة في شمال الهند.