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وفاة 4 حجاج هندوس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:59 ص
وفاة 4 حجاج هندوس بسبب ارتفاع درجات الحرارة
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مـحــمد حســــــــــين
 
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توفي أربعة أشخاص عائدين من رحلة الحج الهندوسية أثناء سفرهم في حافلة غير مكيفة على متن قطار هندي خلال موجة حرارة الصيف.

وارتفعت درجات الحرارة خلال يوم أمس الثلاثاء إلى 48 درجة مئوية (118 فهرنهايت).

وقال مسؤول السكك الحديدية، مانوج كومار، إن الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 69 و 81 عامًا، كانوا جزءًا من مجموعة عائدة إلى ولاية كيرالا الجنوبية بعد زيارة مدينة فاراناسي المقدسة في شمال الهند.

وأضاف "كومار"، أن الأربعة قد مرضوا في عربتهم ووجد الأطباء الذين حضروا إليهم في محطة جهانسي موتى، وتم إرسالهم للتشريح.

تم إغلاق المدارس والكليات بسبب موجة الحر، ونصح الناس بالبقاء في منازلهم خلال النهار.
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