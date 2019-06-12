غلق أبواب لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر عقب دخول الطلاب (صور)





أغلقت لجان الامتحانات لأداء طلاب الثانوية العامة في محافظة البحر الأحمر في تمام التاسعة صباحا وفقا للموعد المقرر بعد تفتيش الطلاب تزامنا مع توافدهم؛ لأداء امتحان اللغة الانجليزية.وينتظر أولياء الأمور أمام اللجان والقلق يسيطر عليهم مترقبين اللحظات الأخيرة لدخول الطلاب.وكانت نورا فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت السبت الماضي، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 20182019، يوم السبت الماضي، ويودي اليوم الأربعاء طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر امتحان اللغة الانجليزية.ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، بمادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية)، لشعبة علمي رياضيات.وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).