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غلق اللجان على طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الانجليزي بالدقهلية (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:05 ص
غلق اللجان على طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الانجليزي بالدقهلية (صور)
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محمدكشك
 
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أغلقت اللجان المخصصة لأداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات في محافظة الدقهلية في تمام التاسعة صباحا وفقا للموعد المقرر بعد تفتيش الطلاب تزامنا مع توافدهم.

ووقف أولياء الأمور أمام اللجان والقلق يسيطر عليهم مترقبين اللحظات الأخيرة لدخول الطلاب.

ويؤدي الامتحان ٤٣ ألف٦٣٢طالب وطالبة ١٤ الف٦٤٢ طالب وطالبه أدبى و٢٠٠٨٨ طالب وطالبه علمى علوم و٨٤٧٠ طالب وطالبة علمى رياضة و٩٣٦٩ طالب وطالبة منازل و٤٦٥طالب وطالبة خدمات، وذلك أمام ١١٤ لجنة ما بين ١١٢ لجنه ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة.

ومن المقرر انتهاء ماراثون الامتحانات يوم ٣ يوليه القادم.
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