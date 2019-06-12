غلق اللجان على طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الانجليزي بالدقهلية (صور)
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:05 ص
محمدكشك
Advertisements
Advertisements
أغلقت اللجان المخصصة لأداء طلاب الثانوية العامة الامتحانات في محافظة الدقهلية في تمام التاسعة صباحا وفقا للموعد المقرر بعد تفتيش الطلاب تزامنا مع توافدهم.
ووقف أولياء الأمور أمام اللجان والقلق يسيطر عليهم مترقبين اللحظات الأخيرة لدخول الطلاب.
ويؤدي الامتحان ٤٣ ألف٦٣٢طالب وطالبة ١٤ الف٦٤٢ طالب وطالبه أدبى و٢٠٠٨٨ طالب وطالبه علمى علوم و٨٤٧٠ طالب وطالبة علمى رياضة و٩٣٦٩ طالب وطالبة منازل و٤٦٥طالب وطالبة خدمات، وذلك أمام ١١٤ لجنة ما بين ١١٢ لجنه ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة.
ومن المقرر انتهاء ماراثون الامتحانات يوم ٣ يوليه القادم.
Advertisements
- توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحان في الدقهلية
- "الفجر" ترصد اللحظات الأخيرة لمراجعة طلاب الثانوية العامة منهج اللغة العربية أمام اللجان (صور)
- التفتيش والملازم خارج اللجان في ١١٤ لجنة بينهم لجنة السجن في الدقهلية
- بسبب المروحة إصابة طالب في امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية
- توافد طلاب الثانوية بالدقهلية على اللجان وسط تعزيزات أمنية مكثفة
- طلاب الثانوية العامة يؤدون آخر مراجعة أمام اللجان في الدقهلية قبل بدء الامتحان
- "القصص والحكايات".. وسيلة أولياء الأمور لاستغلال وقت انتظار أبنائهم أمام لجان المنصورة (صور)
- ٤٣ ألف ٦٣٢ طالب يؤدو امتحان الإنجليزي في الدقهلية
- "الملازم".. كلمة السر في المراجعة النهائية أمام لجان طلاب الثانوية العامة بالدقهلية