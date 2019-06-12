ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دي ليخت يخون اتفاقه مع برشلونة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:00 ص
دي ليخت يخون اتفاقه مع برشلونة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي بات على بعد خطوة واحدة من الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.


وقال الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: تلقى ماتياس دي ليخت اليوم عرض رسمي من باريس سان جيرمان ، العقد لمدة 5 سنوات ، بالإضافة لراتبًا سنويًا أعلى بكثير مما قدمه برشلونة ، قد يصل إلى 10 مليون يورو بالإضافة للمكافآت.


وأضاف: اللاعب لم يقرر بعد ناديه القادم ، لكن باريس سان جيرمان سيصر على إغلاق الصفقة قريبًا.


وتابع: ينتظر دي ليخت أن يفهم ما إذا كانت الأندية الأخرى (برشلونة ، مانشستر يونايتد أو ليفربول) ستقدم عرضًا آخر بعد آخر رفض ، ثم سيعلن عن قراره النهائي.


وكان دي ليخت قد عقد اتفاقاً سابقاً مع برشلونة للانضمام للفريق في الموسم المقبل ومجاورة زميله فرانكي دي يونج.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي