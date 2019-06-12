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الإمارات تبني محطة كهرباء في اليمن بـ100 مليون دولار

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:58 ص
الإمارات تبني محطة كهرباء في اليمن بـ100 مليون دولار
محطة كهرباء
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وكالات
 
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وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية مع وزارة الكهرباء في اليمن لتنفيذ محطة كهرباء في عدن بتكلفة 100 مليون دولار.

 

وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها الإمارات في اليمن بمحافظة عدن.

 

وقال حمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: "تم اعتماد 100 مليون دولار لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية حوالي 120 ميغاوات، وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني، وسيتم تشغيلها في أواخر عام 2019".

 

وأضاف "نخوض تحديات واحدة مع الأشقاء في اليمن في سبيل إعادة بناء مؤسسات الدولة ومواجهة الآثار الاقتصادية والإنسانية الكارثية"، مؤكدا مساهمة دولة الإمارات بفاعلية وقوة في دعم الجهود الإنسانية التنموية والإغاثية.

 

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