تعريفة جديدة للعيادات والتدخلات الطبية

أعلنت عمادة الأطباء عبر صفحتها على فايسبوك، عن التعريفة الجديدة للعيادات والتدخلات الطبية ابتداء من 1 جوان الجاري، وذلك إجتماع اللجنة الخاصة بتحديد التعريفة في 17 ماي 2019. ومن المنتظر الترفيع مجددا في هذه التعريفة في 2022.

وفي ما يلي تفاصيل التعريفات الطبية الجديدة التي دخلت حيز التطبيق منذ غرة جوان الجاري:

*في العيادة:

طبيب عام بين 35 و45 دينار

طبيب اختصاص بين 50 و70 دينار

طبيب نفساني بين 50 و75 دينار

طبيب أعصاب بين 50 و75 دينار

عيادة في المنزل:

طبيب عام بين 52 و67.500 دينار

طبيب اختصاص بين 75 و105 دينار

طبيب نفساني بين 75 و112 دينار

طبيب أعصاب بين 75 و112.500 دينار

عيادة في المنزل ليلا أي بين الساعة التاسعة ليلا والسابعة صباحا:

طبيب عام بين 70 و90 دينار

طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار

طبيب نفساني بين 100 و150 دينار

طبيب أعصاب بين 100 و150 دينار

عيادة في المنزل في العطل والمناسبات والآحاد:

طبيب عام بين 70 و90 دينار

طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار

طبيب نفساني بين 100 و150 دينار

طبيب أعصاب بين 100 و150 دينار