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"الملازم".. كلمة السر في المراجعة النهائية أمام لجان طلاب الثانوية العامة بالدقهلية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:01 ص
الملازم.. كلمة السر في المراجعة النهائية أمام لجان طلاب الثانوية العامة بالدقهلية
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محمد كشك
 
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اعتمد طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، على الملازم في المراجعة النهائية قبل دخول اللجان.

ويؤدي الامتحان ٤٣ ألف ٦٣٢ طالب وطالبة ١٤ الف٦٤٢ طالب وطالبه ادبى و٢٠٠٨٨طالب وطالبه علمى علوم و٨٤٧٠ طالب وطالبة علمى رياضة و٩٣٦٩ طالب وطالبة منازل و٤٦٥طالب وطالبة خدمات، وذلك أمام ١١٤ لجنة ما بين ١١٢ لجنه ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة.

ومن المقرر انتهاء ماراثون الامتحانات يوم ٣ يوليه القادم.
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