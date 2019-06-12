اليوم.. ذكرى تعاقد ريال مدريد مع خائن إسبانيا

يوافق اليوم الثاني عشر من يونيو 2019 الذكري الأولي لتوقيع المدرب لوبيتيجي مع ريال مدريد قبل أيام قليلة من انطلاقة كأس العالم في روسيا 2018.





ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أنه منذ 365 يوماً اعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي التعاقد مع لوبيتيجي لقيادة الفريق خلال فترة تواجد مدرب مع المنتخب الإسباني.





واشارت الصحيفة إلى أنه منذ إعلان ريال مدريد عن التعاقد مع لوبيتيجي حدثت فجوة كبيرة مع الاتحاد الإسباني والذي اعتبر الأمر وقتها خيانة من المدرب متهماً ريال مدريد بعدم الاحترام بعد تفاوضه مع المدرب دون إذن الاتحاد.





وتولي وقتها فرناندو هييرو تدريب المنتخب في المونديال بعدما سافر مع المنتخب كمدير للرياضة في البداية قبل أن يحصل على القيادة الرسمية عقب إعلان الاتحاد الإسباني إقالة لوبيتيجي.