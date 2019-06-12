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تعزيزات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:58 ص
تعزيزات أمنية بمحيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر (صور)
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محمد طه
 
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شهد محيط لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر انتشار أمنى مكثف؛ لتأمين عملية الامتحان وذلك في يومها الثالث.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر امتحان اللغة الانجليزية، وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر؛ تجمع أولياء الأمور أمام المدارس، للاطمئنان على ذويهم وسط حالة ترقب والتأكد من دخول أبنائهم اللجان، فيما حرصت مجالس المدن بتوفير مظلات أمام اللجان لأولياء الأمور.

وبدأ صباح اليوم السبت االماضي ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر، وقد تم فتح أبواب لجان المدارس في الساعة التاسعة إلا ربع، وسط منع دخول مذكرات المراجعة والهواتف المحمولة، لمنع أية فرصة للغش، ووسط إجراءات تفتيش محكمة.

كما قامت المدارس بالتأكد من تطابق أرقام الجلوس مع كشوف أسماء الطلاب والطالبات.

وفي ذات السياق، قام أولياء الأمور بالتجمع أمام المدارس، للاطمئنان على ذويهم، والتأكد من دخولهم لجان الامتحانات وسط حالة ترقب.

ويؤدي 2426 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة بواقع 14 لجنة و3 مراكز توزيع وسط إجراءات أمنية مشددة.
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