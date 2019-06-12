خلال مداهمات أمنية بالجيزة.. ضبط 1063 قرص مخدر و2 كيلو حشيش وهيروين





واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها؛ لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 35 متهما – 34 اتجار، وقضية تعاطي، وضبط بحوزتهم 1800 جرام حشيش، 1063 أقراص مخدرة، 90 جرام استروكس، 190 جرام هيروين، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهم –10 دفاع عن النفس، وضبط طبنجه عيار 9 مم، 9 فرد خرطوش محلى الصنع، 5 طلقات مختلفة الأعيرة.وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.