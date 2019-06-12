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"سلاح وقتل عمد".. سقوط 4 هاربين من تنفيذ أحكام بالشيخ زايد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:30 ص
سلاح وقتل عمد.. سقوط 4 هاربين من تنفيذ أحكام بالشيخ زايد
رجال الشرطة - صورة أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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تمكن ضباط إدارة تأمين أكتوبر من القبض على 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأخطر اللواء مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتمكن المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر، حال مروره والقوة المرافقة له بالحي الثامن بمدينة الشيخ زايد دائرة قسم الشيخ زايد، من ضبط حجاج.ج.أ.م، 29 سنة، عاطل المحكوم عليه في قضية "سلاح" بالسجن 10 سنوات جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قسوة) بالسجن المؤبد خمسة وعشرون عاما، رمضان.ح.أ.م، 25 سنة، سائق توك توك، المحكوم عليه في قضيتين " مخدرات " بالسجن 10 سنوات، سيد.ر.س.م، 32 سنة، عاطل، المحكوم عليه في قضيتين سرقه بالحبس سنة، محمد.ج.أ.م، 28 سنة، عاطل، المحكوم عليه في قضية " قتل عمد " بالسحن المؤبد.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات بالأحكام الصادرة ضدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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