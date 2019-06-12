الليلة.. نورهان أبو سريع ضيفة إدوارد في برنامج " القاهرة اليوم"

تحل اليوم الأربعاء الفنانه الشابة نورهان أبو سريع ضيفه علي برنامج " القاهرة اليوم" في العاشرة والنصف مساءً.





وكانت نورهان قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " الزوجه ١٨" الذى لعب فيه دور البطولة الفنان حسن الرداد.





مسلسل "الزوجة ١٨" تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر ووليد أبو المجد وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال وإخراج مصطفى فكري.





والعمل بطولة مجموعة من النجوم منهم الفنان حسن الرداد وناهد السباعى وشيماء سيف وهيدى كرم ومحمود البزاوى ومحمود الليثى ونورهان أبو سريع.



