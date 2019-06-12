"أمن الجيزة" يحرر 150 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر

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تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.



وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 19 سحب متنوع – 80 كلبش - 50 نموزج 125- تصالح فوري وبلغ الإجمالي 150 مخالفة مرورية، وفي مجال المرافق تم ضبط 43 كرسى – 4 ترابيزة – 3 طقطوقة – 3 إستاند – 2 عربة يد – 3 شمسية – ثلاجة – 2 عربه – 3 تروسيكل – 2 كنبه – 25 قمامة وبلغ الإجمالي87 مخالفة.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



