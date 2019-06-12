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زيدان يرفض ثنائي توتنهام وأياكس ويصر على بوجبا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:14 ص
زيدان يرفض ثنائي توتنهام وأياكس ويصر على بوجبا
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مني العوضي
 
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يرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا نجم خط وسط نادي مانشستر يونايتد، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية، إن زين الدين زيدان قد أبلغ إدارة نادي ريال مدريد عدم رغبته بضم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام أو دوني فان دي بيك نجم أياكس.

وأخبر زيدان، حسب الصحيفة الاسبانية إدارة نادي ريال مدريد بأنه يريد فقط التعاقد مع بول بوجبا من أجل تعزيز خط وسط الأبيض وذلك رغم سعر بوجبا المرتفع.

وتتجه إدارة نادي مانشستر يونايتد لطلب مبلغ 150 مليون يورو مقابل التخلي عن بول بوجبا في حين أن إدارة الأبيض تفكر في إدراج جاريث بيل أو جيمس رودريجيز ضمن الصفقة.

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