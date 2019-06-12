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تحرير 3259 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الجيزة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:11 ص
تحرير 3259 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في الجيزة
حملة مرورية مكبرة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1200) مخالفة انتظار خاطئ، (491) مخالفة متنوعة، ( 70 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 13 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"،(10) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 1717 ) نـمــوذج 125، ( 12 ) عدم استخدام حزام الأمان، التصالح الفوري، ( 20 ) حملة السرفيس، ( 8 ) زجاج فاميه، ( 8 ) ملصقات ومتعلقات، وبلغ الإجمالي 3259 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
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