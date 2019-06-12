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ضبط 85 قضية مخالفة في حملة تموينية بالجيزة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:08 ص
ضبط 85 قضية مخالفة في حملة تموينية بالجيزة
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (85) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 11 عدم الإعلان عن أسعار، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص،11 خبز غير مطابق للمواصفات، 8 خبز ناقص الوزن، غش تجاري ضبط منتجات ألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمى، 15 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 9 غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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