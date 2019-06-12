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ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:03 ص
ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة
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علاء خليف
 
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دخل نجم فريق نابولي فابيان رويز دائرة اهتمام نادي ريال مدريد والذي ويرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن ريال مدريد يريد بضم فابيان رويز، لاعب وسط نابولي ومنتخب إسبانيا، مشيرًا إلى أن الميرينجي جاهز للهجوم على رويز والتعاقد معه في الصيف.

وذكرت الصحيفة الايطالية أنه بعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع ميليتاو، يوفيتش وهازارد، يمكن للنادي الهجوم على صفقة فابيان رويز، لاسيما وأن قيمة الإسباني تُقدر بحوالي 50 مليون يورو.

يذكر أن "رويز" كان على رادار ريال مدريد الصيف الماضي قبل انتقاله لصفوف نابولي.
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