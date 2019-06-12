تحقيق حلم الطفولة.. 3 أسباب تقود مبابي للانتقال إلى ريال مدريد

لا يزال مصير الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان غير معلوم بشأن انتقاله لصفوف نادي ريال مدريد من عدمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإن كان انضمامه للملكي هو الأقرب حتي الآن، وفقًا للتقارير الصحفية الأخيرة.





وكان مبابي أثار جدلاً واسعاً حين أدلى بتصريحات حولة مستقبله في الدوري الفرنسي، بعد فشل فريقه جدداً في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذ قال: "ربما حانت لحظة دراسة الأمر بتمعن أكبر، ربما يكون ذلك مع باريس الذي يسعدني وجودي معه، وربما في مكان آخر مع مشروع جديد".





وذكرت تقارير صحفية عن 3 أسباب تجعل "مبابي" يرحل عن باريس سان جيرمان وينتقل لريال مدريد:





- التخلص من ازعاج "الفتي المُدلل":

رغم تألقه اللافت للأنظار مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة الماضية لكنه لا يتلقي معاملة النجم الأول بالفريق الفرنسي، بل أن البرازيلي "نيمار" هو الفتي المدلل لإدارة النادي الباريسي، وذلك يغضب "مبابي" كثيرًا خاصة وأنه يقدم أداء مذهل رفقة الفريق بعكس اللاعب البرازيلي الذي يعاني من الاصابات المتكررة بشكل مستمر وهذا قد يدفع نجم فرنسا للتفكير في الرحيل والانتقال لنادي يمنحه اهتمامًا أكبر.





- تحقيق حلم طال انتظاره:

انتقال "مبابي" لصفوف ريال مدريد يمنحه فرصة تحقيق حلم الطفولة بالنسبة له، حيث كان دائمًا يحلم بارتداء قميص الفريق الملكي يومًا ما، وجاءته الفرصة بعدما أبدي زين الدين زيدان مدرب الفريق اعجابه بإمكانيات اللاعب الشاب وطلب من إدارة النادي التعاقد معه.





- اللعب المالي النظيف:

قد تحرم قوانين اللعب المالي النظيف نادي باريس سان جيرمان من تدعيم الفريق بصفقات قوية هذا الموسم، خشية تعرضه للحرمان من المشاركة الأوروبية، التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي (يويفا) عليه، مع العلم أن "يويفا" يحقق مع سان جيرمان حالياً حول خروقات مالية في الموسمين الماضيين.





ومبابي، يرغب في السير على خطى ليونيل ميسي وكريسيتيانو رونالدو، يعلم جيداً أن صفوف فريقه بحاجة إلى التدعيم، للمنافسة بشكل قوي الموسم المقبل على لقب دوري أبطال أوروبا، ولن يقبل بالاستمرار دون تدعيمات جديدة للفريق.