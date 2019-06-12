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أحمد ابراهيم: لا أريد أبناءا من أنغام (فيديو)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:59 ص
أحمد ابراهيم: لا أريد أبناءا من أنغام (فيديو)
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خرج الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم بتصريح صادم خلال تواجده ضيفا على برنامج " توأم روحي" مع الاعلامي اللبناني نيشان، عندما سأله هي تتمنى أن تكون أنغام أم أولادك؟. 

وقال "ابراهيم" : " احساس حلو طبعا بس ربنا يخلي اولاد انغام ليها .. ويخلي ليا اولادي مالك وعيسى بس انا مش عايز يكون ليا اولاد في الدنيا غيرهم"، لافتا الى انه لن ينجب من انغام". 

يشار أن أنغام تزوجت من أحمد ابراهيم عرفياً 4 أشهر سراً، ثم أعلنا زواجهما الذي كان سببا في القطيعة بين أنغام وصديقتها الفنانة أصالة، لأن زوجة أحمد الأولى تكون ابنة شقيقة المخرج طارق العريان. 


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