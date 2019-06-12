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أستاذ إعلام يوضح تفاصيل الضوابط الجديدة للبرامج

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:31 ص
أستاذ إعلام يوضح تفاصيل الضوابط الجديدة للبرامج
الدكتور محمود علم الدين
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المسئول عن ضبط المشهد الإعلامي، ولذلك اتخذ مجموعة من الإجراءات والضوابط في الفترة الأخيرة أخرها ما يتعلق بالبرامج المؤثرة في الرأي العام.

وأضاف "علم الدين"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن الهدف هو أن تكون هذه البرامج ملتزمة بالمعايير المهنية للإعلام في إطار الدستور والقانون والمواثيق الخاصة بالعمل الإعلامي العالمية.

وتابع، أن هذه الضوابط خاصة بأربعة نوعيات من البرامج، وهي برامج الـ"توك شو"، والبرامج الرياضية، والبرامج الدينية، والبرامج الطبية، ومنها تدعيم الخبر بتقرير مصور، ولا يطلق صفة خبراء ومحللين على الضيوف إلا إذا كان يحمل هذه الصفة، والالتزام بالدقة والموضوعية، وكفالة حق الرد، ومراعاة خصوصية العلاقات المصرية والإقليمية والدولية.
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