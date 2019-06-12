نجوم "Toy Story 4" يحضرون العرض الأول للفيلم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:45 ص
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انطلق العرض الأول لفيلم "Toy Story 4" فى لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، اليوم الأربعاء.
وحضر العرض الأول نجوم العمل على رأسهم النجم العالمى توم هانكس، والممثلة كريستينا هندريكس، والممثل كيانو ريفز، والمخرج جوش كولى.
استقبل الجمهور نجوم الفيلم بحفاوة كبيرة، فيما التقط النجوم صورًا تذكارية مع دمى ترتدى زى أبطال الفيلم،
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