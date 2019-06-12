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شاهد.. وفاة شاب أثناء محاولته إنقاذ والدته في طنطا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:32 ص
شاهد.. وفاة شاب أثناء محاولته إنقاذ والدته في طنطا
الشاب المتوفي
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نعيم يوسف
 
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عرض الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، صورة لأحد الشباب في طنطا، توفى أثناء محاولته إنقاذ والدته من حريق.


وأوضح "علام"، أن حريقًا نشب في العمارة التي كانت تقطن بها والدة الشاب، فقام الشاب بمحاولة إنقاذها ولكنه توفى أثناء هذه المحاولة.

وعلق "علام"، في برنامجه على هذه القصة قائلا إنه شاب عظيم ونقدم التحية لروحه، حيث أنه قدم روحه فداء لأمه.
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