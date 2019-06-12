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نجم أياكس على أعتاب الدوري الانجليزي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:26 ص
نجم أياكس على أعتاب الدوري الانجليزي
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مني العوضي
 
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تشير تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب رحيل الهولندي الشاب دوني فان دي بيك نجم خط وسط نادي أياكس أمستردام وذلك خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وينال فان بيك، اهتمام بعض من الأندية الكبرى بعد المستوى الرائع له خلال الموسم المنصرم مع أياكس سواء في الدوري الهولندي أو دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة "توك سبورت" البريطانية، إن فان دي بيك أبدى إعجابه بالدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" ويريد بالفعل خوض تجربة مع أحد الأندية هناك.

وأكدت الشبكة البريطانية أن فان دي بيك يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام هوتسبير.

كما أوضحت الشبكة أن هناك أندية أخرى مهتمة بضم اللاعب الهولندي مثل باريس سان جيرمان، ريال مدريد وبرشلونة وميلان وأرسنال.
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