"أبوشقة" يكشف عن تفاصيل إدراج مواد جديدة في قانون المخدرات



وأكد "أبوشقة"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم"، الفضائية، أنه تم إضافة مادة تعتبر المواد التخليقية التي يحدد تركيبها وواصفاتها الوزير المختص، نوعا من المواد المخدرة.



وتابع الفقيه الدستوري، أن هذا يمنح الوزير المختص -في الغالب وزير الصحة- سلطة تحديد المواد المخدرة، وتنطبق على من يخالف القانون نفس النصوص التي تنطبق على باقي المواد المخدرة.

وشدد على أن المواد التخليقية هي أحدى طرق ووسائل حروب الجيل الرابع.



قال الدكتور بهاء أبوشقة، الفقيه الدستوري، رئيس حزب الوفد، إن هناك واقعا جديدًا ظهر وهو المخدرات التخليقية وكان لزامًا وضع مواد في القانون تجرم الاتجار بها.