الاهلي يوضح حقيقة استبدال معلول بـ"السومة"

نفى مصدر مسؤول في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري حول ما تردد خلال الآونة الأخيرة حول الدخول في مفاوضات مع إدارة الاهلي السعودي للحصول على خدمات عمر السومة.





وكانت بعض المصادر الصحفية قد أشارت إلى وجود نية لدى النادي الأهلي في الحصول على خدمات الدولي السوري عمر السومة من أجل قيادة قلب هجوم الفريق الموسم القادم.





قبل أن يخرج مصدر من المارد الأحمر ويؤكد عدم دخول مجلس الأإدارة في مفاوضات مع أهلي جدة للحصول على خدمات السومة وكل ما يتردد بشأن ذلك غير صحيح بالمرة.





كما لم يتم عرض مبادلة السوري الدولي بالتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة السيرة الذاتية لبعض المهاجمين الأفارقة من أجل ضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



