فاروق حسني ينشئ مؤسسة للثقافة والفنون





حصلت المؤسسة التي أنشأها وزير الثقافة المصري الأسبق، فاروق حسني وتحمل اسمه على التصديق الرسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدا للبدء بممارسة أنشطتها الثقافية والفنية.





وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون قد قامت بالإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل المؤسسة، ومن المنتظر أن تعلن المؤسسة خلال أيام تشكيلها لمجلس الأمناء، وقائمة الأنشطة المتنوعة التي تعتزم المؤسسة ممارستها. كما أنه من المقرر أن تعلن المؤسسة عن موعد حفل تدشينها الرسمي.





واختارت المؤسسة أن يكون مقرها في حي الزمالك، الذي سوف يتضمن المتحف الخاص بالفنان، ويضم العديد من لوحاته، ومقتنياته. واختارت المؤسسة شعارها تيمنا بإحدى لوحات الفنان لبورتريه ذاتي له.





وسوف تهتم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بشتى فروع الإبداع وجميع مكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته، وستكون المؤسسة مستقلة بالكامل ماليا وإداريا، ولن تحيد توجهاتها عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، وستسعى لخلق مجال جذاب للشباب، والإسهام في دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة، والمواهب الأصيلة.





واشتهر حسني، أثناء توليه منصب الوزارة، بحماسه للمشاريع الشبابية المبدعة، وعلى رأسها صالون الشباب للفن التشكيلي، كما قام بتاسيس مركز الإبداع الذي تخرج فيه الكثير من نجوم الجيل الحالي، وأطلق العديد من المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الرقص الحديث، المسرح التجريبي، سمبوزيوم أسوان، وغيرها من المشاريع الثقافية التي أحدثت نقلة نوعية في المشهد الثقافي المصري نهاية القرن العشرين، ومطلع الألفية الجديدة.











