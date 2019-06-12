فنانة خليجية شهيرة تعود بعد غياب.. هكذا بدت بعد التكميم!





تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة الكويتية رهف، العضو السابق في فرقة "جيتارا"، حيث بدت فيها بإطلالة مختلفة تمامًا عن تلك التي يعرفها الجميع.





وظهرت رهف وقد خسرت الكثير من وزنها، وكانت قد نشرت صورة لها على "إنستجرام" وعلقت عليها بالقول: "الحمدالله على اختراع التكميم. شوفوا والله العظيم المتن مو عيب وأنا للحين بداخلي رهف البطوطة اللي تحب الأكل".





وأضافت: "لكن اسألوا كل اللي يضعفوا، الحياة تتغير، المود يتغير، النفسية والنظرة للأمور، الثقة بالنفس... لا تفكرون بنظرة الناس كثر النظرة الذاتية لأنفسنا، العمر واحد ولاحقين عل الأكل وكل أنواع اللذاذة اللي بالدنيا".











