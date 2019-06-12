فرج عامر: توقعت استبعاد أبو جبل من المنتخب بعد إشادة أجيري

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه توقع استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة من القائمة النهائية المنتخب قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.





وقال عامر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « عندما يشيد المدربين الأجانب بلاعب بعينه أعرف أنه سيتم استبعاده.





وأضاف:« من وجهة نظري أبو جبل ومحمد عواد الأفضل بحراسة المرمى في مصر ورغم ذلك الثنائي خارج المنتخب ولا نمتلك إلا دعم الفراعنة».