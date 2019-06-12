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يوفنتوس ينوي خطف 4 لاعبين من ريال مدريد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:45 ص
يوفنتوس ينوي خطف 4 لاعبين من ريال مدريد
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مني العوضي
 
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ينوي نادي يوفنتوس التعاقد مع 4 لاعبين من ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم الصفوف للموسم الرياضي الجديد.

وأوضح موقع "توتو سبورت" الإيطالي، أن إيسكو والبرازيلي مارسيلو وداني سيايوس وخاميس رودريجيز ضمن قائمة اهتمامات اليوفي هذا الصيف.

وتشير التقارير إلى أن فرصة انضمام مارسيلو لنادي يوفنتوس هي الأكبر، في ظل اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع فيرلاند مينيدي ظهير ليون إلى ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد "31 عاماً"، قد شارك في 32 مباراة مع الأبيض بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم.
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