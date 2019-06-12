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نائب رئيس النيابة الإدارية: مؤتمر مكافحة الفساد ينقل مصر من الإقليمية إلى العالمية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:40 ص
نائب رئيس النيابة الإدارية: مؤتمر مكافحة الفساد ينقل مصر من الإقليمية إلى العالمية
المستشار الدكتور رفيق محمد عبدالله سالم
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نعيم يوسف
 
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قال المستشار الدكتور رفيق محمد عبدالله سالم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد ينقل مصر من الإقليمية إلى العالمية.

وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أن هذا المؤتمر يعني عودة مصر للحضن الأفريقي، وريادة أفريقيا، ويعني فاتحة خير في مصر والقارة السمراء جميعها.

وأكد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، على أن كلمة "الفساد"، وردت في القرآن 50 مرة، وهو قديم قدم البشرية، ومنتشر في كافة الدول المتقدمة والنامية.
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